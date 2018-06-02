مجلس النواب يرفع جلسته الاستثنائية إلى يوم الأربعاء

2018/06/02 | 16:16

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(المستقلة)… رفع مجلس النواب جلسته الاستثنائية الى يوم الاربعاء المقبل.

وقال مصدر برلماني ان “مجلس النواب قرر رفع جلسته الاستثنائية الى يوم الاربعاء المقبل”، مبينا ان “هذه الجلسة ستشهد التصويت على تعديل قانون الانتخابات”.

واضاف المصدر ان “الجلسة ستشهد انهاء القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣”.

ويذكر ان مجلس النواب عقد اليوم، جلسته الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري، حيث تمت مناقشة التعديل الثالث لقانون الانتخابات.(النهاية)

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