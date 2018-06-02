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بالفيديو .. العراقيون
2018/06/02 | 16:16
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

العراقيون "يحششّون" بطريقتهم على شحة المياهhttp://www.skypressiq.net/l/37571

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. العراقيون "يحششّون" بطريقتهم على شحة المياه) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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