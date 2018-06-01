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قيادة شرطة نينوى: اعتقال إرهابي كان يعمل بأمنية داعش بأيمن الموصل
2018/06/02 | 16:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قيادة شرطة نينوى: اعتقال إرهابي كان يعمل بأمنية داعش بأيمن الموصل | موازين نيوز

السبت 18/09/1439 هـ - الموافق 02/06/2018 م ، الساعة 04:16 مساءً (بغداد)، 01:16 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-06-02 الساعة 15:56 (بتوقيت بغداد)

قيادة شرطة نينوى: اعتقال إرهابي كان يعمل بأمنية داعش بأيمن الموصل

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