ما هي المحميات الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان؟

2018/06/02 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية أمرًا ملكيًا بإنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، لأهمية تطوير المحميات الطبيعية، باعتبارها ثروة وطنية، وتنشيط السياحة البيئية.

وبموجب القرار سوف يضم مساحات إضافية للمحميات، وإعادة تسميتها، وفي الفيديوجراف التالي، معلومات عن المحميات الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان.

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