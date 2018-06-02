النفط يتراجع مع صعود الدولار

2018/06/02 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تقرير قوي للوظائف في أميركا تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع الدولار بفعل بيانات أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وهو ما وضع ضغوطا على السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية.وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.81 دولار للبرميل.وينهي الخام الأميركي الأسبوع على خسارة قدرها 3 بالمئة بعد هبوط بلغ حوالي 5 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا، أو 0.99 بالمئة، لتسجل عند التسوية 76.79 دولار للبرميل لكنها تنهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 بالمئة.

وبلغ الفارق بين أسعار الخامين القياسيين عند التسوية 11.02 دولار بعد أن وصل أثناء الجلسة إلى 11.57 دولار وهو الأكبر منذ عام 2015.

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