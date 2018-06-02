العثور على مضافة لداعش بحملة تفتيش للقرى الواقعة بين بغداد والموصل

2018/06/02 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، العثور على مضافة تابعة لتنظيم داعش الارهابي في القرى الواقعة بين طريق بغداد والموصل.وذكر الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى شرعت بحملة تفتيش للقرى الواقعة بين طريق بغداد - الموصل والخط الاستراتيجي لمناطق (كهريز، مشيرفة، خربة، حماد، البعيران، الرماح، الكحيطان، مريغة، صلبي) لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن فيها".

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وبين ان "الحملة اسفرت عن العثور على مضافة تابعة لعصابات داعش الارهابية و3 عبوات ناسفة"، مبينا ان "المواد المذكورة جرى معالجتها من قبل الجهد الهندسي وتدميرها بالكامل".يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

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