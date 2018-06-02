بينهم نساء وأطفال.. مقتل أسرة عراقية في هجوم لداعش

2018/06/02 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول عراقي إن مسلحي داعش قتلوا 12 من أفراد أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، في هجوم على منزلهم بقرية شمالي البلاد.

وأكد عمار حكمت نائب محافظ صلاح الدين الهجوم الذي وقع في وقت مبكر السبت في قرية الفرحاتية.

ولم يتضح على الفور سبب استهداف الأسرة.

ويشار إلى أن القوات العراقية طردت تنظيم داعش من جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها في السابق، لكن التنظيم واصل تنفيذ هجمات متقطعة تستهدف بشكل أساسي قوات الأمن.

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