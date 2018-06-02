2018/06/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 2 يونيو 2018 | 04:16 مساءً

| عدد القراءات : 110

الموارد تطمئن العراقيين: كميات مياه الشرب كافية رغم تحذيرات ازمة الشح

بغداد/..



أكدت وزارة الموارد المائية، السبت، ان كميات مياه الشرب كافية رغم التحذيرات بشأن ازمة الشح، فيما اعلنت توفير 50% من كميات المياه لقطاع الزراعة.

وقال مستشار الوزارة ظافر عبد الله لـ"عين العراق نيوز"، ان "ما يعانيه العراق من شحة في المياه تعانيه المنطقة بصورة عامة بسبب قلة الامطار"، مبينا ان "وزارة الموارد المائية اعلنت منذ عدة اعوام عن ازمة متوقعة بشح كميات المياه".

وأضاف عبد الله اننا "نطمئن جميع العراقيين بأن كميات مياه الشرب كافية رغم كل التحذيرات بشأن ازمة الشح"، موضحا ان "الموارد المائية وفرت ما نسبته 50% من كميات المياه لقطاع الزراعة".

وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء السد تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل الشمالية، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

وبث ناشطون على الشبكات الاجتماعية مقاطع مرئية وصورًا لنهر دجلة في بغداد والموصل تظهر حجم الانخفاض الكبير في مناسيب المياه، وسط دعوات للحكومة العراقية بالتدخل للحد من هذا الانخفاض الكبير والتنسيق مع الجانب التركي.انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تطمئن العراقيين: كميات مياه الشرب كافية رغم تحذيرات ازمة الشح) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تطمئن العراقيين: كميات مياه الشرب كافية رغم تحذيرات ازمة الشح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).