خلاف على (الامبيرية) يتسبب بمقتل وإصابة 3 أشخاص في ذي قار

2018/06/02 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب حادث إطلاق نار اثر خلاف بين صاحب مولدة كهرباء سكنية وأحد المشتركين في قضاء سيد دخيل شرق محافظة ذي قار بمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

وقال رئيس مجلس القضاء جابر عسكر في تصريحات صحفية تابعته وكالة "النبأ للأخبار"، إن الحادث "الخلاف" على (الامبيرية) وقع فجر اليوم حيث تطور الى استخدام الاسلحة النارية بين الطرفين".

وأضاف، ان "المقتول هو الشخص المشترك"، مشيرا الى "فرض الاجهزة الامنية طوقا امنيا في منطقة الحادث".

وتابع انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما يخضع المصابون للعلاج في احدى المستشفيات".

وبين عسكر ان "وساطات عشائرية جارية حاليا للتخفيف من حدة التوتر بين ذوي الطرفين".

ولفت الى ان "أي من الطرفين لم يقدم شكوى رسمية لحد الان من اجل التحرك باتجاه البحث عن المطلوب والقاء القبض علي".



انتهى/ ع

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