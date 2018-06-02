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متغيرات الأوضاع في سوريا علامات استقرار أم بوادر تصعيد مبيت؟
2018/06/02 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيف حلقة اليوم: عضو مجلس الشعب السوري والقائد الميداني مهند علي الحاج علي

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