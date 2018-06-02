2018/06/02 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف حلقة اليوم: عضو مجلس الشعب السوري والقائد الميداني مهند علي الحاج علي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متغيرات الأوضاع في سوريا علامات استقرار أم بوادر تصعيد مبيت؟) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متغيرات الأوضاع في سوريا علامات استقرار أم بوادر تصعيد مبيت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).