الحكيم يحذر من آثار خطيرة تستهدف الإنسان العراقي والثروتين الزراعية والحيوانية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، من آثار خطيرة تستهدف الإنسان العراقي والثروتين الزراعية والحيوانية، نتيجة استئناف خزن المياه في سد “اليسو” التركي وتراجع منسوب نهر دجلة.

وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نتابعُ بقلقٍ بالغ الأنباءَ التي تتحدثُ عن الخطرِ الذي يهددُ العراق بعد استئنافِ الخزن في سدِّ (اليسو) التركي والذي سيكون ذات تداعيات خطيرة على الصعدِ البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراقِ ولا سيما بعدَ التقارير الميدانية التي تؤكدُ تراجعَ منسوب مياه نهر دجلة”.

وأضاف، “نحن إذ نحذرُ من الآثارِ الخطيرة التي تستهدفُ الإنسانً والثروتين الزراعية والحيوانية والتركيبة السكانية والحركة الديموغرافية، فإننا نحثُ الحكومةَ العراقية ووزارتي الخارجية والموارد المائية على التعاملِ مع هذا الملف الحساس بجدية وتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة مع الجارةِ تركيا وحمل المجتمع الدوليّ على إلزامِ دول الجوار بقانونِ الدول المتشاطئة لمراعاةِ حصة العراق المائية”.

وطالب الحكيم، الحكومة والبرلمان بـ”الإسراع في وضعِ خطةً عاجلة ورصينة لإنشاءِ السدود والخزانات المائية على نهري دجلة والفرات لتلافي الأخطار المحدقة مستقبلاً”.

