المالكي يدعو الى التحرك السريع مع أنقرة لإنهاء أزمة المياه

2018/06/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى التحرك السريع مع انقرة لإنهاء أزمة المياه.

واعرب المالكي في بيان عن قلقه الشديد من إجراءات الحكومة التركية وتسببها بشحة المياه نتيجة بناء السدود على حساب حياة العراقيين، مشيرا الى ان تركيا تصر على سياسة الأضرار بالعراق.

ودعا في الوقت ذاته الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة ودول الجوار والدول الصديقة الى وضع حد لمؤامرة تدمير العراق اقتصاديا وحيويا، وتعطيش العراقيين.

وطالب المالكي تركيا بإعادة النظر بمواقفها ازاء العراق، مشددا على ان تبادر الحكومة ومجلس النواب والكتل السياسية على ارسال رسالة واضحة الى السلطات في تركيا بانها بعملها هذا تمهد لإيجاد حالة نزاع وصراع بين البلدين الجارين.

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