نائب يدعو الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة لرد مخاطر تدشين سد اليسو

2018/06/02 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي ، السبت، الحكومة الى اتخاذ تدابير عاجلة لرد مخاطر تدشين سد اليسو المائي.

وقال الاسدي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “على الحكومة العراقية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإنقاذ البلاد من الجفاف لرد مخاطر تدشين سد اليسو التركي”.

ودعا الاسدي وزارة الخارجية الى “القيام بدورها الدبلوماسي” متسائلا عن “الإجراءات الاحترازية بصدد هذا الملف”، مبينا ان “محافظة المثنى انتهت فيها الزراعة بالكامل و تعاني من شحه مياه الشرب ولاسيما القرى والقصبات الواقعة على شط الرميثة الذي جفت فيه المياه بالكامل وكذالك مدينة الرميثة والوركاء”.انتهى25و

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