السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


داعش يقتل عائلة مكونة من 12 شخصا في صلاح الدين
2018/06/02 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يقتل عائلة مكونة من 12 شخصا في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يقتل عائلة مكونة من 12 شخصا في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).


كامل التفاصيل في: القرطاس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ جودين: محمد صلاح سريع للغاية من الصعب إيقافه
⋙ إطلاق حملة تبرعات مالية من أجل ترميم أقدم صالة في العالم
⋙ توقعات الميركاتو الصيف 2018 … غريبة جدا !
⋙ بالفيديو : لحظة اغلاق بوابات سد إليسو المقام على نهر دجلة في تركيا
⋙ حكومة إقليم كوردستان تجري اتصالات مع إيران بشأن قطع المياه
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : لحظة اغلاق بوابات سد إليسو المقام على نهر دجلة في تركيا
⋙ بالفيديو .. العراقيون "يحششّون" بطريقتهم على شحة المياه
⋙ واع / بالصور: نفوق الاف الاسماك بعد انقطاع مجرى نهر الزاب من ايران
الأكثر شيوعا