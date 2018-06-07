السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


ميسان تدعو لاستثمار المياه الجوفية كمصدر لمعالجة الشحة الحاصلة
2018/06/02 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميسان- واع دعا مدير ماء محافظة ميسان عقيل لعيبي اليوم السبت، إلى الاستفادة من المياه الجوفية في المناطق الحدودية مع  ايران وجعلها كبديل لتجهيز المحافظة بالمياه في موسم الصيف.

واكد لعيبي خلال لقاء جمعه مع وزيرة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه “دعا إلى استثمار المياه الجوفية في […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/06/7dcf0e33-7d86-4e12-bbda-4ee177093fc9-300x225

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تدعو لاستثمار المياه الجوفية كمصدر لمعالجة الشحة الحاصلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تدعو لاستثمار المياه الجوفية كمصدر لمعالجة الشحة الحاصلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ جودين: محمد صلاح سريع للغاية من الصعب إيقافه
⋙ إطلاق حملة تبرعات مالية من أجل ترميم أقدم صالة في العالم
⋙ توقعات الميركاتو الصيف 2018 … غريبة جدا !
⋙ بالفيديو : لحظة اغلاق بوابات سد إليسو المقام على نهر دجلة في تركيا
⋙ حكومة إقليم كوردستان تجري اتصالات مع إيران بشأن قطع المياه
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : لحظة اغلاق بوابات سد إليسو المقام على نهر دجلة في تركيا
⋙ بالفيديو .. العراقيون "يحششّون" بطريقتهم على شحة المياه
⋙ واع / بالصور: نفوق الاف الاسماك بعد انقطاع مجرى نهر الزاب من ايران
الأكثر شيوعا