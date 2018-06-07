ميسان تدعو لاستثمار المياه الجوفية كمصدر لمعالجة الشحة الحاصلة

2018/06/02 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع دعا مدير ماء محافظة ميسان عقيل لعيبي اليوم السبت، إلى الاستفادة من المياه الجوفية في المناطق الحدودية مع ايران وجعلها كبديل لتجهيز المحافظة بالمياه في موسم الصيف.واكد لعيبي خلال لقاء جمعه مع وزيرة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه “دعا إلى استثمار المياه الجوفية في […]

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