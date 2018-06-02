2018/06/02 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدت كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي استغرابها للصمت الحكومي حيال دخول قوات تركية الى قرى ومناطق تابعة لمحافظة اربيل ، معتبرة ذلك خرقاً جديداً وتجوزاً على قرار سابق للبرلمان.

وأكد رئيس كتلة التغيير النيابية أمين بكر في تصريحات صحفية اليوم السبت أن دخول قوات تركية إلى ناحية سيدكان في محافظة أربيل خرقاً جديداً وتجاوزاً على قرار سابق لمجلس النواب ، مستغرباً الصمت الحكومي تجاه ذلك.وقال بكر إن القوات التركية وضمن مسلسل الخروق لحسن الجوار والعدوان السافر على العراق والمنطقة فقد مضت تلك القوات بجريمة جديدة للدخول إلى ناحية سيدكان بمحافظة اربيل في خرق جديد متجاوزين فيه قرار مجلس النواب السابق بضرورة خروج تلك القوات واعتبارها قوات معادية ومحتلة.وأضاف رئيس كتلة التغيير النيابية أن الصمت الحكومي على هذا التدخل السافر بالشأن العراقي هو أمر مستغرب وندعو الحكومة لموقف واضح من هذه الخروق ، مشيراً الى أن العراق وضمن سياسته التي أعلنها بعدم الدخول بسياسة المحاور فهو مطالب اليوم بعدم التمحور مع الجانب التركي المحتل لأراضٍ عراقية وسورية وعلى الحكومة ووزارة الخارجية استخدام جميع الوسائل المتاحة قانونيا ودبلوماسيا واقتصاديا لإنهاء هذه التجاوزات.انتهىم .



م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التغيير الكردستانية تستغرب صمت بغداد حيال دخول قوات تركية لقرى ومناطق باربيل ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التغيير الكردستانية تستغرب صمت بغداد حيال دخول قوات تركية لقرى ومناطق باربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).