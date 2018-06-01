2018/06/02 | 16:48

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معالجة مضافة وثلاث عبوات ناسفة في نينوى | موازين نيوز

السبت 18/09/1439 هـ - الموافق 02/06/2018 م ، الساعة 04:48 مساءً (بغداد)، 01:48 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-06-02 الساعة 16:17 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزأعلن المركز الإعلامي الأمني, السبت, عن تمكن القوات الأمنية من معالجتها ثلاث عبوات نافسة ومضافة لتنظيم داعش الإرهابي قي نينوى.وقال الناطق باسم العمليات العميد يحيى رسول في بيان تلقت/موازين نيوز/ نسخة منه إن " قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى شرعت بتفتيش القرى الواقعة بين طريق بغداد - موصل والخط الاستراتيجي وقرى (كهريز مشيرفة خربة حماد البعيران الرماح الكحيطان مريغة صلبي) لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن في هذه المناطق".وأضاف أن " القوة عثرت ووفق معلومات استخبارتية دقيقة على مضافة لعصابات داعش الارهابية و3 عبوات ناسفة، اذ جرى معالجة المضافة والعبوات من قبل الجهد الهندسي وتدميرها".



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