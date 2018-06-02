2018/06/02 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: بحث وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، سبل تذليل العقبات التي تواجه صرف معاشات المصريين العاملين بالقطاع الحكومي العراقي.

وذكر محمد سعفان، اليوم السبت، أن الجانب العراقي لم يقم بإرسال كامل مستحقات الـ170 مصري العاملين بالقطاع الحكومي، والتي سبق ووعد بصرفها في بداية شهر رمضان الجاري، والبالغة مليونا و300 ألف دولار، أسوة بما تم في صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وشدد سعفان، على ضرورة التدخل لدي وزارة المالية العراقية لسرعة صرف هذه المستحقات لأصحابها.

من جانبه أكد محمد شياع السوداني، أنه سيتم التواصل مع وزارة المالية العراقية، لبحث أسباب المعوقات التي تحول دون إرسال باقي مستحقات المعاشات التقاعدية لأصحابها.

كما نافش محمد سعفان، مع وزير العمل الأردني، أوضاع العمالة المصرية بالأردن وتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعي بالبلاد.

وأكد الطرفان، على عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، ومن جانبه اتفق سعفان على ضرورة ألا يكون هناك أي عامل مصري مخالف في الأردن، طالبا فتح مهلة جديدة لتصويب أوضاع العمالة المصرية.

وقال الوزير الأردني، إن سفير مصر في الأردن طارق عادل، والمستشار العمالي على اتصال دائم مع وزارة العمل الأردنية لحل جميع الإشكاليات التي تواجه قطاعات العمالة المصرية المقيمة في البلاد، وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة، مؤكدا أن هناك تجاوبا في هذا الخصوص.

جاءت لقاءات سعفان، على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى العاملة المصرية تبحث عقبات صرف معاشات المصريين مع العراق) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى العاملة المصرية تبحث عقبات صرف معاشات المصريين مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).