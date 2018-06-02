بيئة ديالى تعلن خلو المحافظة من اي ملوثات اشعاعية

2018/06/02 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاعلنت دائرة بيئة محافظة ديالى، السبت، ان المحافظة خالية من اي ملوثات اشعاعية، فيما اشارت الى ان الاعلان جاء بعد مجهود استمر عدة اعوام.واشار الشمري الى ان "اعلان ديالى خالية من الاشعاعات رسالة اطمئنان للاهالي في ظل بروز شائعات خلال السنوات الماضية تفيد بوجود ملوثات في مناطق عدة اسهمت في زيادة الامراض والاوبئة".

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