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الحشد الشعبي ينفذ عمليك دهم وتفتيش واسعة في بيجي ضمن الخطة الامنية لشهر رمضان
2018/06/02 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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نفذ الحشد الشعبي/ محور عمليات بيجي، السبت عملية دهم وتفتيش واسعة شملت قرى ومناطق القضاء.

وقال موفدنا، ان "قوات الحشد شرعت صباح اليوم بعملية دهم وتفتيش في قضاء بيجي لتامين القضاء و متابعة الخلايا النائمة التابعة لداعش"، مبينا ان "العملية شملت قرى بيجي تزامنا مع الخطة الامنية الخاصة برمضان".

واضاف، ان "هدف العملية أيضا البحث عن السلاح والمطلوبين للقضاء".

2018-06-02

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