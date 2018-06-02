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اليمن... الانتقالي الجنوبي يؤكد على توحيد الصف خلال مفاوضات الإمارات
2018/06/02 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال اللواء أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الانتقالية التابعة للمجلس الانتقالي في جنوب اليمن، إن اللقاءات التي رعتها الحكومة الإماراتية بين الأطياف الجنوبية كانت تاريخية بالنسبة لـ"شعب الجنوب".

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