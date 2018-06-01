2018/06/02 | 16:56

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مالية كردستان: وزارة البيشمركة ستكون أول جهة تتسلم الرواتب | موازين نيوز

السبت 18/09/1439 هـ - الموافق 02/06/2018 م ، الساعة 04:56 مساءً (بغداد)، 01:56 PM (غرينتش)

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اقتصاد

منذ 2018-06-02 الساعة 16:48 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أولوية وزارة البيشمركة في التسلسل الزمني لتوزيع الرواتب بدءاً من الشهر المقبل، موضحةً أن تسليم الرواتب خلال الشهر الجاري تم وفقاً لقائمتين منفصلتين.وقالت الوزارة في بيان تلقت / موازين نيوز/ نسخة منه "منذ الإعلان عن النظام الجديد للرواتب، تم اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتوزيع الرواتب في مواعيدها، لكن للأسف تداولت بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً مختلفة حول رواتب وزارة البيشمركة".وأكد البيان أن الوزارة أعلنت مسبقاً أن "مصدر هذه الرواتب يتمثل بالعائدات النفطية والمبلغ المالي المرسل من بغداد بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه الحلفاء للبيشمركة".وأشار إلى أنه "ستتم المباشرة بتوزيع الرواتب بدءاً من 3-6-2018 ووفقاً لقائمتين على غرار الشهر الماضي بحسب مصدر تمويل رواتب كل منهما"، مبيناً: "مع وصول هذه الأموال من بغداد، سنعلن عن القائمة الثانية فوراً، والتي تشمل وزارتي البيشمركة والداخلية ومؤسسة الأمن (الأسايش)، وألوية النفط والغاز والمتقاعدين العسكريين والمدنيين".واختتم بيان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان بالقول: "وزارة البيشمركة ستكون في المقدمة وأول وزارة يتم تسليم الرواتب إليها خلال الشهر المقبل".



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