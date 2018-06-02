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العثور على مضافة لـ”داعش” تضم عبوات ناسفة ومواد متفجرة في نينوى
2018/06/02 | 17:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى ـ واع أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، اليوم السبت، العثور على مضافة لداعش الارهابي تحتوت على عبوات ناسفة في قرى بمحافظة نينوى.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة الانباء العراقية (واع)، نسخة منه أن “قيادة عمليات نينوى شرعت بتفتيش قرى (كهريز ومشيرفة  وخربة وحماد  والبعيران والرماح والكحيطان ومريغة وصلبي) الواقعة […]

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