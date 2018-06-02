2018/06/02 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحليل سياسي: السياسيون العراقيون لم ولن يتمكنوا من بناء "دولة حديثة"

بغداد/..



أكد المحلل السياسي احمد الشريفي، السبت، ان العملية السياسية في العراق وتحديدا بعد اقتحام تنظيم "داعش" الارهابي الى البلاد، جعل العراق تحت وصاية واشراف الأمم المتحدة، مبينا ان العالم صار يعرف أن السياسيين العراقيين فشلوا بصناعة دولة حديثة.

وقال لـ"عين العراق نيوز"، ان "مسار العملية السياسية في العراق، وبعد احتلال داعش لأطراف من مناطق البلاد، صار يعرف بأن الاشراف الدولي على السياسيين العراقيين وبناء الدولة أمر مهم، لا سيما الأمم المتحدة".

وأضاف، ان "داعش حين احتل مناطق شمال وغرب البلاد، ثبت وبالدليل ان النظام السياسي لم يقترب طيلة السنوات الماضية من مفهوم الدولة الحديثة وهي دولة المؤسسات"، لافتا الى ان "الارادة الدولية اضطرت الى اعادة النظر بمسالة تواجدها الجديد بالعراق".



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