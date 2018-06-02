2018/06/02 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بالصور: نفوق الاف الاسماك بعد انقطاع مجرى نهر الزاب من ايران

02/06/2018 16:40:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / السليمانية

تنشر (واع)، صوراً لنفوق الاف الاسماك بعد انقطاع مجرى نهر الزاب من ايران داخل الاراضي العراقية باتجاه السليمانية.

وأعلنت مديرية السدود في إقليم كردستان، السبت، ان إيران قطعت تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى إقليم كردستان، مبينة أن قطع المياه تسببت في أزمة توفير مياه الشرب.

ت:ح.ك

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