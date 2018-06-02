الداخلية : القبض على عدد من المتهمين مطلوبين للقضاء في صلاح الدين

2018/06/02 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في صلاح الدين، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.و قالت المديرية في بيان تلقته وكالة اض انباء الطلبة ، انه “بناءً على توجيهات المدير العام اللواء حسين عبد الهادي، تم تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق عدد من المتهمين من مفارز الشؤون الداخلية […]

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