محافظ النجف الاشرف ينفي ازالة منطقة من المقبرة

2018/06/02 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقت الغدير نسخة منه "ان ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص (توجيه المحافظ لازالة منطقة من المقبرة) هي عارية عن الصحة وتحاول ان تعرقل عمل المحافظ في محاسبة المتجاوزين على شوارع المقبرة الرئيسية والفرعية".موضحا "ان توجيه المحافظ كان بازالة التجاوزات على الشوارع الرئيسية و الفرعية بعد ان قام بعض ضعاف النفوس بالتجاوز عليها و بناء قبور وهمية".وتابع البيان "ان هذا الاجراء ياتي ضمن سلسلة اجراءات المتخذة من قبل الحكومة المحلية لانسيابية حركة الزائرين و العجلات داخل قواطع المقبرة".انتهى ع.خ

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