2018/06/02 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محافظة حماة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. قائد ميليشيا موالٍ للأسد يقدم فرساً وجبة طعام لاثنين من أسوده) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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