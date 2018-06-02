السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو.. قائد ميليشيا موالٍ للأسد يقدم فرساً وجبة طعام لاثنين من أسوده
2018/06/02 | 17:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في محافظة حماة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. قائد ميليشيا موالٍ للأسد يقدم فرساً وجبة طعام لاثنين من أسوده) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. قائد ميليشيا موالٍ للأسد يقدم فرساً وجبة طعام لاثنين من أسوده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فلسطين تودع رزان النجار في جنازة مهيبة
⋙ رزان النجار تختتم حياتها القصيرة بجنازة مهيبة
⋙ أمريكا تتحدث عن الجولة الثالثة من المحادثات مع الفريق الكوري الشمالي
⋙ افتتاح مبنى دائرة العمل والرعاية الاجتماعية بعد تأهيله بالكامل شمالي الموصل
⋙ وثيقة .. وزارة الموارد المائية: مياه الشرب والمحاصيل الصيفية مؤمنة بالعراق
بالفيديو والصور
⋙ فيديوجراف- مليارديرات سيحرمون أبناءهم من ثرواتهم‎
⋙ بالفيديو : لحظة اغلاق بوابات سد إليسو المقام على نهر دجلة في تركيا
⋙ بالصور…الأهالي ينظمون حملات ليلية لإزالة الشمبلان من شط عفك بالديوانية
الأكثر شيوعا