عمليات نينوى تُحصي 1300 جثة لداعش الارهابي منذ تحرير المحافظة

2018/06/02 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- واع أحصت قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، 1300 جثة لداعش الارهابي منذ تحرير المحافظة في العام الماضي.وقال المتحدث باسم القيادة العميد محمد الجبوري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان “فرق الدفاع المدني والقوات الامنية انتشلت 1300 جثة تعود لعصابات داعش الارهابية تم قتلهم على يد العناصر الأمنية منذ تحرير المحافظة في العام […]

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