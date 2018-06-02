المالية النيابية: ارتفاع اسعار النفط سيرفع الاحتياطي ويحقق فائضا بقيمة 24 مليار دولار

2018/06/02 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت اللجنة المالية النيابية, السبت, تحقيق العراق فائضا ماليا بقيمة 24 مليار دولار في حال استمرار اسعار النفط على ما هي عليه لنهاية العام الجاري, مشيرة إلى أن المبلغ المذكور سينهي العجز في الموازنة وسيرفع احتياطي البنك المركزي لنحو 60 مليار دولار.وقال مقرر اللجنة احمد حمه في تصريح ، إن “الحكومة الاتحادية خمنت سعر […]

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