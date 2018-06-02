روسيا ترفع حظر تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق

2018/06/02 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم السبت أن السلطات الروسية رفعت الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية.

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