وزير الموارد المائية يدعو العراقيين الى شراء خزانات مياه

2018/06/02 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا وزير الموارد المائية حسن الجنابي يوم السبت العراقيين الى شراء خزانات مائية إضافية تحسبا لحدوث أي طارئ.

وقال الجنابي في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزيري الكهرباء، والبلديات والإسكان، وامينة بغداد والأمين العام لمجلس الوزراء في بغداد ان جميع منازلنا فيها خزانات مياه ومن يشتري أخرى إضافية فهذا جيد تحسبا من انقطاع للكهرباء او حدوث تسمم بالمياه، او وقوع عمليات إرهابية تستهدف المشاريع.

واستشهد الوزير بدولة الأردن وما تعيشه من شحة للمياه وانقطاع قد يستمر الى 10 أيام وكيفية تأقلمهم مع الوضع، قائلا: يجب ان تشاع مثل هذه الثقافة داخل المجتمع العراقي".

ودعا الجنابي الى فصل مياه الشرب عن النظام الاروائي للبساتين والمزروعات.

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