2018/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح: قرارات الكتل السياسية لم تعد تُلزم النائب الحالي

بغداد/..



أكد تحالف الفتح، السبت، ان الحضور النيابي في الجلسات المقبلة، لن تؤثر عليه الكتل السياسية.

وقال القيادي في التحالف عامر الفايز، لـ"عين العراق نيوز"، ان "الحضور وعدم الحضور يتعلق بالنائب نفسه وليس الكتلة، فالكتل السياسية لا تتدخل بحضور النائب من عدمه".

وأضاف الفايز"، ان "قرارات الكتلة غير ملزمة للنائب، فسائرون مثلا، هي الاعلى من حيث نتيجة الانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي، لكن النواب الحاليين ينتمون للأحرار، وبالتالي يمكنهم ان يحضروا الى الجلسة والتصويت دون اللجوء الى الكتلة، فهم احراراً ولا تمارس عليهم اي ضغوطات، كذا الحال مع نواب بدر".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر الاربعاء الماضي، استئناف جلسة مجلس النواب الاستثنائية، فيما سيعقد البرلمان جلسة الاثنين المقبل للتصويت على القانون.



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