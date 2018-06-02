“التعاون الإسلامي” تدين مصادقة الاحتلال على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة

2018/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت “منظمة التعاون الإسلامي” مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الواقعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس ..



واعتبرت أن استمرار سياسة الاستيطان غير الشرعية يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

و أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة أكد في تصريح اليوم السبت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي و القرارات الدولية ذات الصلة..



داعيا الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة قوات الاحتلال ومحاسبتها على اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

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