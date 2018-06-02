2018/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم كبيرة على عشرات المنتجات الأمريكية تشمل التبغ وملابس الجينز والدراجات النارية ردا على الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن على الصلب والألومنيوم.

وأرسل الاتحاد الأوروبي، بحسب "روسيا اليوم"، هذه اللائحة إلى منظمة التجارة العالمية في 18 مايو تحسبا لقرار واشنطن.



وستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعتها في ضوء التدابير المحددة، التي يقررها الأمريكيون.

وقائمة السلع الرمزية، التي وضعتها المفوضية تستهدف في بعض الحالات ولايات أمريكية غالبا ما تكون زراعية، ومن الممكن أن تطبق في 20 يونيو.

والإجراءات الأوروبية المضادة ترمي إلى التعويض بمستوى 2.8 مليار يورو عن أضرار الرسوم الأمريكية على صناعاتها وهو رقم "معتدل" بحسب المفوضية التي تحرص على أن يحترم الإجراء كليا قواعد منظمة التجارة.

HA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد قاس من الاتحاد الاوروبي على ترامب) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد قاس من الاتحاد الاوروبي على ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).