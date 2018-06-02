2018/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري يوم السبت على ضرورة ان تحظى الحكومة العراقية المقبلة بمقبولية جميع مكونات الشعب العراقي، وتنال ثقته.

وقال العامري للصحفيين على هامش زيارته الى مقر الامانة العامة لحركة الجهاد والبناء، اليوم ان "تحالف الفتح منفتح على جميع القوى السياسية".

وشدد على "ضرورة تشكيل حكومة وطنية تحظى بمقبولية لدى جميع مكونات الشعب العراقي وتنال ثقته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يضع شرطين لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يضع شرطين لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).