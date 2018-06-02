الكشف عن سبب اجتماع فالفيردي وايمري

2018/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أنَّ سبب ظهور فالفيردي وإيمري، هو دعوتهما للعشاء بافتتاح مطعم في بيلباو، حيث تواجد أيضًا إدواردو بيريزو، المدير الفني الجديد لأتلتيك بيلباو.

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وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "هناك صداقة قوية تجمع الثلاثي، كما سبق لفالفيردي، أن تولى تدريب الفريق الباسكي".

وانتشرت صورة أمس الجمعة، تجمع بين إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وأوناي إيمري، المدير الفني الجديد لآرسنال، ما أثار تساؤلات حول سر ذلك الاجتماع.

وشهد الموسم الأخير تحقيق فالفيردي للقبي الليجا، وكأس الملك في أول مواسمه مع برشلونة، بينما رحل إيمري عن تدريب باريس سان جيرمان، كما أُقيل بيريزو من تدريب إشبيلية.

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