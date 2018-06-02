برشلونة مستعد للمفاجأة الكبرى… سيتعاقد مع كريستيانو رونالدو !

2018/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ فاجئت صحيفة الموندو الكتالونية الجميع بتأكيدها على مسئوليتها إن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني إشترط الحصول على 80 مليون يورو سنويا ليبقي مع ريال مدريد.

المشكلة ليست في الخبر فالموندو والسبورت هذه لعبتهما الأبدية وهي تصدير الكذب وإشعال المشاكل في ريال مدريد وهكذا الصحف المدريدية تلعب نفس الدور مع برشلونة وإن كانت الماركا والآس لديهما الكثير والكثير من السوابق ضد ريال مدريد إنتقاما من فلورنتينو بيريز.

المشكلة إن كل المواقع والصحف العربية والعالمية تعاملت مع الخبر وكئنه حقيقة ….الموندو رددت بأن هذا شرطا تعجيزيا من رونالدو لكي يرحل عن ريال مدريد ولكن علينا بمناقشة بعض التفاصيل:

1_ رونالدو صنع تاريخا عظيما مع ريال مدريد ..إذا طلب الرحيل سيلبي ريال طلبه دون معارضة بشرط الإستفادة ماديا أو بصفقة تبادلية ضخمة من النادي الذي إتفق معه رونالدو.

2_رونالدو لن يكون ساذجا لأنه يدرك إن هذا الطلب معناه إنه بالفعل يعجز ريال مدريد وليس من مصلحة رونالدو أن يخسر النادي الذي لعب معه تسعة أعوام متواصلة وسط نجاحات عبقرية.

3_رونالدو حاليا بعمر 33 عاما أقصى طموحاته إن أراد تعديل عقد هو الحصول على 30 مليون يورو صافي الضرائب وبدون حوافز ….

4_ الموندو صدرت الكذبة لإحراق ريال مدريد والعالم صدقها دون تفكير …ليس غريبا أن نرى غلاف الموندو غدا أو بعد غد ..برشلونة سيتعاقد مع كريستيانو رونالدو بسبب رغبته في الرد على فلورنتينو بيريز الذي رفض تجديد عقده ولازال التدليس مستمرا.

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