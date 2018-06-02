قبل مواجهة بيرو | تعرف على تاريخ مواجهات المنتخب السعودي ومنتخبات أمريكا الجنوبية

2018/06/02 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة ودية جديدة خلال فترة الإعداد لبطولة كأس العالم روسيا 2018 والتي تنطلق منتصف الشهر الجاري.

ويخوض المنتخب السعودي اغداً الاحد مواجهته الودية قبل الأخيرة قبل انطلاقة كأس العالم 2018 في روسيا عندما يواجه منتخب بيرو.

وتعد هذه المواجهة هي المباراة الدولية الاولى بين المنتخبين خلال تاريخهم والتي ستقام في المعسكر الذي يقيمه الاخضر في سويسرا.



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وتاريخياً سيكون منتخب بيرو هو سابع منتخب من أمريكا الجنوبية يواجه الأخضر السعودي خلال مشواره على مدار التاريخ.

وكان المنتخب السعودي قد واجه 6 منتخبات من القارة اللاتينية من قبل وهي منتخبات البرازيل ،الارجنتين ،بوليفيا ،باراجواي ،تشيلي وأوروجواي.

وفيما يخص عدد المباريات فقد بلغت 16 مباراة، حيث واجه نجوم السامبا البرازيلي 4 مرات انتهت جميعها بفوز المنتخب اللاتيني.

وفي نفس العدد واجه الأخضر المنتخب الأرجنتيني الا انه حقق نتائج افضل ضد ممثلي العاصمة بيونس أيرس بعد التعادل في مناسبتين والخسارة في مناسبتين.

ويتساوى منتخب أورجواي و باراجواي في نفس عدد المباريات أمام المنتخب السعودي وهي 4 مباريات.

وأخيرا واجه المنتخب السعودي كلا من منتخبي بوليفيا وتشيلي في لقاءين، حيث فازت تشيلي في مباراة والتعادل حسم الأخرى، وهي نفس النتائج التي تم تحقيقها قبل مواجهة بوليفيا.





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