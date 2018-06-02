2018/06/02 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير الموارد المائية يكشف عن قرب زيارته لايران وتركيا لحل مشكلة المياه

02/06/2018 18:11:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد

كشف وزير الموارد المائية حسن الجنابي، السبت، عن قرب زيارته خلال الشهر الحالي لدولتي ايران وتركيا من اجل معالجة مشكلة قلة منسوب المياه في العراق.

وقال الجنابي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن "مناسيب المياه في اغلب مناطق العراق انخفضت بسبب شحة طبيعية لان الغطاء الثلجي في هذه السنة لم يتحقق والامطار ايضا لم تسقط بكميات كافية"، لافتا الى ان "انفخاض المناسيب ليس له علاقة بحسن العلاقة مع دول الجوار، لان التعاون موجود بيننا وقنوات الاتصال مفتوحة بين هذه البلدان".

واضاف الجنابي، ان "يوم 19 من شهر حزيران الجاري ساذهب الى ايران، وقبل هذا التاريخ سأذهب الى تركيا من اجل مناقشة موضوع قلة مناسيب المياه والامور التي تقلق المواطنين، وسنعمل على تحقيق نتائج جيدة من هذه الزيارة بين الدول المتشاطئة".

واكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي، في وقت سابق من اليوم السبت، ان مياه الشرب للمواطنين مؤمنة، فيما اشارت الى ان العلاقة المائية مع دول الجوار "في افضل صورها".

واعلن مدير مشروع سد الموصل رياض عزالدين، اليوم السبت، عن انخفاض مناسيبه، فيما اكد ان كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت 50%.

ت:ح.ك

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