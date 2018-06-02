خلافات بين واشنطن وبيونغ يانغ بسبب فاتورة إقامة كيم في سنغافورة

2018/06/02 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن المسألة لا تزال عالقة بين واشنطن وبيونغ يانغ حول الطرف الذي سيتحمل النفقات على إقامة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة أثناء القمة .ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات المكثفة التمهيدية للقاء القمة بين كيم وترامب، والذي […]

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