متنبئ جوي : تعرض بعض مناطق البلاد اليوم لامطار رعدية

2018/06/02 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتنبئ الجوي صادق عطية ان بعض مناطق وسط وجنوب البلاد تتعرض الى امطار رعدية على شكل زخات خفيفة صباح السبت .واضاف ان "ذلك ناتج من نزول هواء بارد في طبقات الجو العليا يرافقها امتداد منخفض الهند الحراري حيث تستمر حالة عدم الاستقرار هذه على الجنوب وبعض مناطق الوسط هذا اليوم ايضا وهي حالة ضعيفة عموما وامطارها زخات متفرقة ".واشار الى ان" الامطار ستتركز يوم غد على مناطق متفرقة من مدن الشمال ".انتهى

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