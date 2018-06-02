2018/06/02 | 18:25

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وزارة الموارد المائية : مياه الشرب مؤمنة مع ارواء مايقارب 600 الف دونم من المحاصيل الصيفية ومليون طن من البساتين

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وزارة الموارد المائية : مياه الشرب مؤمنة مع ارواء مايقارب 600 الف دونم من المحاصيل الصيفية ومليون طن من البساتين

السبت 2 يونيو 2018 - 17:51

وزارة الموارد المائية : مياه الشرب مؤمنة مع ارواء مايقارب 600 الف دونم من المحاصيل الصيفية ومليون طن من البساتين

وزارة الموارد المائية : مياه الشرب مؤمنة مع ارواء مايقارب 600 الف دونم من المحاصيل الصيفية ومليون طن من البساتين

وزارة الموارد المائية : مياه الشرب مؤمنة مع ارواء مايقارب 600 الف دونم من المحاصيل الصيفية ومليون طن من البساتين

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