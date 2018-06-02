“يشكل مصدر قلق بالنسبة لنا”.. وزارة الموارد المائية: سد اليسو التركي على نهر دجلة دخل حيز الاملاء

2018/06/02 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو ذكر وزير الموارد المائية حسن الجنابي، السبت، ان سد اليسو التركي دخل حيز الاملاء ويشكل مصدر للقلق للعراق، في حين اعلن مجلس النواب ومجلس الوزراء كل على حدا تخصيص جلستهما المقبلة لمناقشة اثار ذلك على الواقع المائي بالعراق.وقال الجنابي في مؤتمر الصحفي مشترك مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وعددا اخر من المسؤولين: […]

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