ايران تعمد لإجراء تسبب بـ

2018/06/02 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان،اليوم السبت، ان قطع ايران مياه نهر الزاب الصغير تسبب بأزمة في مياه الشرب في بلدة قلعة دزة شمال السليمانية.

وبحسب بيان من الوزارة فإن قطع مياه النهر، سبب مشكلة في تزويد أهالي بلدة قلعة دزه كون المنطقة تعتمد على مياه النهر في التزود بمياه الشرب، مشيرة الى أنه لم يتم تزويد المنطقة بالمياه اليوم.

وقالت حكومة كوردستان ان هناك اتصالات مع القنصلية الإيرانية في كوردستان والجهات المعنية في مسعى لحل المشكلة.

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