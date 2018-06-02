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الليرة التركية بين السياسة والاقتصاد
2018/06/02 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البنية التحتية للاقتصاد التركي

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