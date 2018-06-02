خبير سعودي يعلق على تقارير نية المملكة مهاجمة قطر عسكريا

2018/06/02 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق خبير في الشأن السعودي، على التقارير التي تم تداولها حول نية المملكة مهاجمة قطر عسكريا، في حال امتلاك الأخيرة صواريخ "إس-400" الروسية.

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