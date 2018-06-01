2018/06/02 | 18:32

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الداخلية التركية: قواتنا توغلت مسافة 27 كم في شمال العراق | موازين نيوز

السبت 18/09/1439 هـ - الموافق 02/06/2018 م ، الساعة 06:32 مساءً (بغداد)، 03:32 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-06-02 الساعة 18:04 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، السبت، بأن قوات بلاده توغلت في مسافة 27 كيلومتراً شمالي العراق، مشيرا الى انه لم يبق إلا القليل للوصول الى جبال قنديل لمحاربة عناصر حزب العمال الكردستاني .وقال سويلو، في مؤتمر صحفي تابعته/ موازين نيوز/ "سنواصل الحرب على عناصر حزب العمال الكردستاني حيث توغلت قواتنا في شمال العراقي مسافة 27 كيلومتراً، وجنودنا متواجدون هناك، ولم يبق إلا القليل لنبلغ قنديل، وأطمئنكم إلى أننا سنهاجم قنديل وسنسويه بالأرض".ومن جهته جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، عزم أنقرة على مواصلة العمليات العسكرية داخل بلاده وفي الدول المجاورة.وكشف حزب العمال الكردستاني , السبت, عن توغل قوات تركية إضافية نحو 20 كيلو متر في العمق العراقي خلال الأيام الماضية , مبينا أن الجيش التركي إنشاء 13قاعدة عسكرية واستخبارية شمالي العراق.



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