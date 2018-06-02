ضبط طن من المخدرات في محافظة هرمزغان

2018/06/02 | 18:32

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وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت قال العقيد بهداني فر إن المخدرات التي تم ضبطها شملت 913 كيلوغراما من الأفيون و106 كيلوات من الحشيش و224 غراما من الهيروئين وكيلوين من المخدرات الأخري.وأضاف ان قوات الأمن الداخلي قامت أيضاً بضبط 14 سيارة خفيفة وثقيلة محملة بالمخدرات وقبضت علي 45 مهربا خلال هذه الفترة.انتهي ** ا ح**س.ر

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