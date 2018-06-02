الجنابي: حال نهر دجلة أفضل من الفرات.. والوضع معقد!

2018/06/02 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي، السبت، أن حال نهر دجلة افضل من نهر الفرات، فيما أشار الى أن ازمة المياه في البلاد "معقدة".

وقال الجنابي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الاعمار والإسكان آن نافع الاوسي وامين العاصمة ذكرى علوش، وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "الحال في نهر دجلة أفضل من نهر الفرات، حيث أن نهر الفرات قد تمت السيطرة عليه بالكامل من قبل دول الجوار تركيا وسوريا، أما نهر دجلة فان الوضع بعد بناء سد اليسو اصبع معقدا".

وأكد الجنابي، "الحاجة الى قنوات حوار وجهود دبلوماسية لحل الازمة"، مبيناً أن "الازمة ازمة عامة هناك جفاف ولم تكن هناك ثلوج وأمطار خلال الفترة السابقة".

وتابع الجنابي، أن "اجتماعا وزاريا سيعقد يوم غد الاحد لمناقشة ازمة الماء والكهرباء".

وكان مجلس النواب العراقي، قد قرر في وقت سابق من، اليوم السبت، عقد جلسة طارئة يوم غد الاحد لمناقشة ازمة المياه، بحضور وزراء الزراعة الموارد المائية والخارجية.

وخلال اليومين الماضيين بدأت آثار ملء سد اليسو التركي تظهر على نهر دجلة في العاصمة بغداد ومدينة الموصل، بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، وهو ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

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